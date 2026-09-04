На своїй сторінці в інстаграмі Анастасія опублікувала щемливий допис, у якому підтвердила розрив стосунків. Зірка мережі зізналася, що зовсім не шкодує про час, проведений разом, і безмежно вдячна екскоханому за сина Мішу, а також за життєвий досвід.

Я дуже вдячна тобі за все, і точно не про що не шкодую. Окрім найпрекраснішого сина ми отримали безцінний досвід, багато щастя, труднощів, кохання і поваги. Точно знаю, ми один одного зустріли не випадково, і ці відносини нас трансформували,

– моційно написала Скальницька.

Анастасія та Богдан Скальницькі / фото з інстаграму

За словами блогерки, Богдан назавжди залишається для неї близькою людиною та батьком їхньої дитини. Анастасія наголосила, що вони розходяться абсолютно мирно, без гучних скандалів та взаємних докорів. Експодружжя поводиться як дорослі люди, зберігаючи повагу одне до одного. Проте, як із сумом зазначила інфлюенсерка, на цьому етапі їхня історія кохання добігла кінця.

Окреме дякую що зараз, ми поводимо себе як дорослі люди які поважають один одного, у яких немає образ а тільки розуміння. Можливо, в якись момент все можна було змінити, але зараз це кінець,

– додала Анастасія.

Така заява стала справжнім шоком для шанувальників пари. Фоловери не приховують свого розчарування та здивування, адже ще зовсім нещодавно закохані транслювали ідеальну картинку та публікували радісні спільні знімки. У коментарях підписники активно обговорюють несподіваний розрив:

"Місяць назад щасливі фото і сьогодні разучились...таке шось…"

"От і вір після цього всього про "кохання на все життя"

Коментарі / скриншот з інстаграму

До речі, нещодавно Ніколь Кідман опублікувала фото з колишній чоловіком Кітом Урбаном.