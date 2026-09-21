Спочатку подружжя оголосило про розрив мирно та з вдячністю одне одному. Скальницька запевняла, що вони розходяться без образ, по-дорослому, і Богдан залишається близькою людиною та батьком їхнього спільного сина Міші. Проте вже за кілька днів блогерка дізналася правду, яка змінила все, і розповіла про це в інстаграмі.

За словами Насті, її колишній виявився "професійним аферистом", який жив за її рахунок. Уся сім'я трималася на доходах Скальницької з блогу, вона закривала його фінансові проблеми та давала гроші на автомобілі. Але згодом з'ясувалося, що машини були орендованими, частина боргів – вигаданими, а дорогі подарунки, як-от годинник Rolex та сумка Hermes – підробками.

Анастасія Скальницька з ексчоловіком / фото з інстаграму

Більше того, Богдан залишив бізнес Насті у боргах, а на її співробітників навіть були оформлені кредити. Постраждали від його схем і куми блогерки – Яна Дога з чоловіком. Наразі на Скальницькій висить борг у понад 1 мільйон гривень.

Але найболючішим ударом для блогерки стали постійні зради чоловіка. З'ясувалося, що він зраджував їй все життя, користувався послугами повій, а навіть під час розриву надсилав квіти іншим дівчатам.

Мій колишній чоловік – професійний аферист. Почати зі мною відносини, щоб експлуатувати мене в подальшому на гроші, зраджувати мені все життя з повіями, залишити мій бізнес у боргах, брати кредити на моїх робітників... Я була для нього просто фінансовий проєкт,

– з відчаєм зізналася Анастасія.

Анастасія Скальницька з колишнім чоловіком / фото з інстаграму

Блогерка шкодує, що сліпо довіряла колишньому, через що не помічала очевидних речей і навіть відштовхувала близьких людей, які намагалися відкрити їй очі на правду. Тепер їй доводиться розгрібати наслідки його афер і вчитися жити заново, але вже з розумінням того, наскільки підлою може бути найближча людина.

Настя Скальницька про колишнього чоловіка – дивитися відео онлайн:



