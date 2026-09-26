От детской сцены до большого шоу-бизнеса: 5 звезд, которые начинали с "Детского Евровидения"

Уже 26 сентября в 19:00 Украина выберет своего представителя на Детское "Евровидение"-2026. И если кому-то кажется, что после этого конкурса ребенок убирает блестящий костюм в шкаф и возвращается к контрольной по математике – не всегда. Для некоторых это лишь первая ступенька большой карьеры.

"24 Канал" собрал пятерых артистов, которых Европа впервые увидела еще совсем юными, а впоследствии они вернулись уже во взрослый шоу-бизнес.

Анна Тринчер – Украина



Анна Тринчер / Фото Okras / Wikimedia Commons



В 2015 году Анна Тринчер представляла Украину с песней "Начни с себя" и заняла 11-е место. Победы не произошло, зато старт оказался неплохим: сегодня Тринчер – популярная украинская певица и инфлюенсерка. Одним словом, кубок – вещь приятная, но миллионная аудитория тоже неплохо утешает.

Роксана Венгель – Польша



Роксана Венгель / Фото Andres Putting / EBU / Junior Eurovision



Вот здесь уже победа без всяких "но". В 2018 году Roksana Węgiel выиграла Детское Евровидение с песней "Anyone I Want to Be", а уже в следующем году получила награду MTV EMA как лучшая польская артистка.

Ее дебютный альбом стал платиновым, а в 2026 году Роксана выпустила третий альбом "Błękit". Так что да – полька действительно стала большой звездой местной поп-сцены, а не просто оставила в инстаграме фото с кубком.

Дестини Чукуньере – Мальта



Дестини Чукуньере / Фото Junior Eurovision / EBU



Дестини выиграла Детское Евровидение-2015 с песней "Not My Soul", причем сделала это в 13 лет.

Спустя шесть лет она вернулась уже на взрослое "Евровидение" от Мальты. Ее песня "Je Me Casse" заняла 7-е место в финале 2021 года. То есть детская сцена оказалась репетицией – просто в следующий раз декорации стали дороже.

Вики Габор – Польша



Вики Габор / Фото TVP



Похоже, в Польше после победы Роксаны решили: зачем останавливаться? Уже в 2019 году Вики Габор принесла стране вторую подряд победу с песней "Superhero".

Вики продолжила музыкальную карьеру и к 2025 году выпустила уже четвертый студийный альбом "Spektrum uczuć", а 2026-й посвятила работе над новой музыкой.

Стефания Либеракакис – Нидерланды / Греция



Стефания Либеракакис / Фото Junior Eurovision / EBU



В 2016 году Стефания выступила на Детском Евровидении в составе нидерландской группы Kisses, которая заняла восьмое место.

А в 2021 году она уже представляла Грецию на взрослом "Евровидении". С песней "Last Dance" Стефания вошла в топ-10 финала. Детское "Евровидение", оказывается, иногда действительно работает как стажировка – только собеседование проходит перед миллионами зрителей.

Кстати, узнайте, где можно посмотреть прямую трансляцию и за кого можно отдать свой голос.