24 Канал зібрав п'ятьох артистів, яких Європа вперше побачила ще зовсім юними, а згодом вони повернулися вже у дорослий шоу-бізнес.

Анна Трінчер – Україна



Анна Трінчер / Фото Okras / Wikimedia Commons



У 2015 році Анна Трінчер представляла Україну з піснею "Почни з себе" та посіла 11 місце. Перемоги не сталося, зате старт виявився непоганим: сьогодні Трінчер – популярна українська співачка та інфлюенсерка. Словом, кубок – річ приємна, але мільйонна аудиторія теж непогано втішає.

Роксана Венгель – Польща



Роксана Венгель / Фото Andres Putting / EBU / Junior Eurovision



Ось тут уже перемога без жодних "але". У 2018 році Roksana Węgiel виграла Дитяче Євробачення з "Anyone I Want to Be", а вже наступного року отримала MTV EMA як найкраща польська артистка.

Її дебютний альбом став платиновим, а у 2026 році Роксана випустила третю платівку "Błękit". Тож так – полька справді виросла у велику зірку місцевої попсцени, а не просто залишила в Instagram фото з кубком.

Дестіні Чукуньєре – Мальта



Дестіні Чукуньєрі / Фото Junior Eurovision / EBU



Дестіні виграла Дитяче Євробачення-2015 з "Not My Soul", причому зробила це у 13 років.

Через шість років вона повернулася вже на доросле Євробачення від Мальти. Її "Je Me Casse" посіла 7 місце у фіналі 2021 року. Тобто дитяча сцена виявилася репетицією – просто наступного разу декорації стали дорожчими.

Вікі Габор – Польща



Вікі Габор / Фото TVP



Схоже, у Польщі після перемоги Роксани вирішили: навіщо зупинятися? Уже 2019 року Viki Gabor принесла країні другу поспіль перемогу з піснею "Superhero".

Вікі продовжила музичну кар'єру і до 2025 року випустила вже четвертий студійний альбом "Spektrum uczućм, а 2026-й присвятила роботі над новою музикою.

Стефанія Ліберакакіс – Нідерланди / Греція



Стефанія Ліберакакіс / Фото Junior Eurovision / EBU



У 2016 році Стефанія виступла на Дитячому Євробаченні у складі нідерландського гурту Kisses, який посів восьме місце.

А у 2021-му вона вже представляла Грецію на дорослому Євробаченні. З піснею "Last Dance" Стефанія увійшла до топ-10 фіналу. Дитяче Євробачення, виходить, іноді справді працює як стажування – тільки співбесіда проходить перед мільйонами глядачів.

До речі, дізнайтесь, де можна дивитись пряму трансляцію і за кого можна віддати свій голос.



