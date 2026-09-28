"Украина имеет талант" 2026: объявили имя победителя нового сезона

27 сентября состоялся финал нового сезона шоу "Украина имеет талант", посвященного 35-летию независимости Украины.

Десять финалистов представили свои номера, после чего зрители определили победителя, сообщает 24 Канал.

Победителем нового сезона шоу "Украина имеет талант" стал вокалист Марко Сердинский. В финале он исполнил песню Василия Зинкевича "Забудь печаль". Именно за это выступление артист получил наибольшую поддержку зрителей.

Марко Сердинский выступил в шоу "Украина имеет талант": смотрите видео онлайн

Как прошел финал "Украина имеет талант"

Шоу открыли 7-летние бальные танцоры и чемпионы Blackpool Dance Festival Ринат Бугай и Лали Митченко. После них на сцену вышли Елена Вагонова и Валерия Радомская, которые исполнили номер из воздушной гимнастики на волосах.

Среди финалистов также были танцевальный коллектив BE BEST TEACHERS, пианист MAESTROPIANO (Алексей Беглецов), артист пантомимы Артур Гульванский и стендап-комик Дмитрий Довгий.

За победу также боролись 15-летняя эквилибристка София Теплая и артистка воздушного пилона Дарья Пономаренко.

Интересно, что в финал попал и необычный музыкальный тандем – хардкор-группа Sick Solution и 7-летний барабанщик Мирон Рогозный. После последнего кастинга жюри решило объединить их для совместного выступления.

Впрочем, по результатам зрительского голосования победу одержал именно Марко Сердинский.

Марко Сердинский победил в шоу "Украина имеет талант" / Фото СТБ

Кстати, вскоре на экраны выйдет еще один популярный проект – новый сезон романтического реалити-шоу "Холостяк".