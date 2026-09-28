"Украина имеет талант" 2026: объявили имя победителя нового сезона
27 сентября состоялся финал нового сезона шоу "Украина имеет талант", посвященного 35-летию независимости Украины.
Десять финалистов представили свои номера, после чего зрители определили победителя, сообщает 24 Канал.
Победителем нового сезона шоу "Украина имеет талант" стал вокалист Марко Сердинский. В финале он исполнил песню Василия Зинкевича "Забудь печаль". Именно за это выступление артист получил наибольшую поддержку зрителей.
Марко Сердинский выступил в шоу "Украина имеет талант": смотрите видео онлайн
Как прошел финал "Украина имеет талант"
Шоу открыли 7-летние бальные танцоры и чемпионы Blackpool Dance Festival Ринат Бугай и Лали Митченко. После них на сцену вышли Елена Вагонова и Валерия Радомская, которые исполнили номер из воздушной гимнастики на волосах.
Среди финалистов также были танцевальный коллектив BE BEST TEACHERS, пианист MAESTROPIANO (Алексей Беглецов), артист пантомимы Артур Гульванский и стендап-комик Дмитрий Довгий.
За победу также боролись 15-летняя эквилибристка София Теплая и артистка воздушного пилона Дарья Пономаренко.
Интересно, что в финал попал и необычный музыкальный тандем – хардкор-группа Sick Solution и 7-летний барабанщик Мирон Рогозный. После последнего кастинга жюри решило объединить их для совместного выступления.
Впрочем, по результатам зрительского голосования победу одержал именно Марко Сердинский.
Кстати, вскоре на экраны выйдет еще один популярный проект – новый сезон романтического реалити-шоу "Холостяк".