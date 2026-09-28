Финал сняли заранее: вокруг победителя шоу "Украина имеет талант" разразился громкий скандал

Грандиозный финал нового сезона проекта "Украина имеет талант" вызвал неожиданное возмущение в сети. Зрители не согласились с выбором победителя и обвинили организаторов в махинациях из-за заранее отснятого эфира, вынудив создателей оправдываться.

Нынешний сезон популярного шоу талантов был посвящен 35-летию независимости Украины. Главный приз – двухкомнатную квартиру в Киеве – завоевал вокалист из Ивано-Франковска Марко Сердинский. В финале парень, ранее участвовавший в национальном отборе на "Детское Евровидение", исполнил легендарную песню Василия Зинкевича "Забудь печаль".

Впрочем, результаты голосования вызвали шквал критики. В комментариях зрители массово выражали свое разочарование тем, что среди множества уникальных талантов победу вновь одержал певец. Пользователи отмечали, что на шоу были гораздо более сильные участники, а первое место просто "досталось блогеру с аудиторией".

Я вообще не понимаю, как он мог победить. Нет, ну он офигенно поет, но среди мима, пианиста, офигенного номера танцевального коллектива, рок-группы с малышом-барабанщиком, акробаток на высоте 18 м – выбрали именно его?

– возмущаются в сети.

Однако настоящая дискуссия разгорелась после того, как внимательные зрители раскрыли детали финального выпуска. По сети поползли предположения, что режиссеры заранее сняли 10 вариантов объявления победителя с реакцией каждого финалиста. Эту информацию в комментариях прямо подтвердил ведущий шоу Григорий Решетник и одна из участниц проекта. Эту информацию в комментариях прямо подтвердил ведущий шоу Григорий Решетник и одна из участниц проекта. Такой телевизионный ход вызвал у некоторых украинцев сомнения в честности голосования, некоторые даже назвали это обманом и позором.

Возмущенные комментарии / скриншоты из социальных сетей

Из-за резонанса создатели шоу были вынуждены официально раскрыть секрет съемок. В инстаграме они объяснили, что действительно записали 10 финалов, но сделали это исключительно из соображений безопасности.

Учитывая соображения безопасности, основную часть финала (выступления наших финалистов) мы сняли заранее. Нельзя подвергать людей опасности ради проведения прямого эфира. Соответственно, мы подготовили 10 вариантов объявления победителя. А вот голосование в приложении "Дия" проходило в прямом эфире, ведь победителя должны были выбрать именно зрители. Как только мы получили результаты ваших голосов – оперативно выпустили в эфир фрагмент с объявлением Марка,

– говорится в сообщении организаторов.

Ответ организаторов / скриншот из инстаграма

По официальным данным, в приложении "Дия" проголосовали 91 975 украинцев. Марко Сердинский получил 22 113 голосов, опередив Дарью Пономаренко (17 039 голосов) и Софию Теплу (13 742 голоса).