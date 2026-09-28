Цьогорічний сезон популярного талант-шоу був присвячений 35-річчю Незалежності України. Головний приз – двокімнатну квартиру в Києві – здобув вокаліст з Івано-Франківська Марко Сердинський. У фіналі хлопець, який раніше брав участь у Нацвідборі на Дитяче Євробачення, виконав легендарну пісню Василя Зінкевича "Забудь печаль".

Втім, результати голосування викликали шквал критики. У коментарях глядачі масово висловлювали своє розчарування тим, що серед розмаїття унікальних талантів перемогу знову здобув співак. Користувачі зазначали, що на шоу були набагато сильніші учасники, а перше місце просто "дісталось блогеру з аудиторією".

Я взагалі не розумію як він міг перемогти. Ні, ну він офігезно співає, але серед міма, піаніста, офігезного номеру танцювального колективу, рок-гурту з малюком-барабанщиком, акробаток на висоті 18 м - обрали його?

– обурюються в мережі.

Проте справжня дискусія спалахнула після того, як уважні глядачі розсекретили деталі фінального випуску. Мережею поповзли припущення, що режисери заздалегідь зняли 10 варіантів оголошення переможця з реакцією кожного фіналіста. Цю інформацію в коментарях прямо підтвердив ведучий шоу Григорій Решетнік та одна з учасниць проєкту. Такий телевізійний хід викликав у деяких українців сумніви щодо чесності голосування, дехто навіть назвав це обманом та ганьбою.

Обурені коментарі / скриншоти з соціальних мереж

Через резонанс творці шоу були змушені офіційно розкрити секрет зйомок. В інстаграмі вони пояснили, що справді записали 10 фіналів, але зробили це виключно з міркувань безпеки.

З огляду на умови безпеки, основну частину фіналу (виступи наших фіналістів) ми відзняли заздалегідь. Не можна наражати людей на небезпеку заради проведення прямого ефіру. Відповідно, ми підготували 10 варіантів оголошення переможця. А ось голосування в додатку "Дія" відбувалося в прямому ефірі, адже переможця мали обрати саме глядачі. Як тільки ми отримали результати ваших голосів – оперативно випустили в ефір фрагмент з оголошенням Марка,

– йдеться у повідомленні організаторів.

Відповідь організаторів / скриншот з інстаграму

За офіційними даними, у застосунку "Дія" проголосували 91 975 українців. Марко Сердинський отримав 22 113 голосів, залишивши позаду Дар’ю Пономаренко (17 039 голосів) та Софію Теплу (13 742 голоси).



