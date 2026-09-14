В связи с ситуацией с безопасностью в Украине: Национальный отбор на Евровидение-2027 пройдет в новом формате

Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью, Украина примет участие в Евровидении-2027.

Об этом сообщило "Суспильне".

В "Суспильне" убеждены, что участие в Евровидении является важной частью культурной дипломатии Украины. Поэтому команда сделает все возможное, чтобы украинские исполнители смогли представить свои песни, а зрители выбрали того, кто будет представлять Украину на крупнейшей музыкальной сцене Европы.

Евровидение сегодня – критически важный инструмент прямого взаимодействия с сотнями миллионов европейцев. Для Украины участие в конкурсе – это прежде всего субъектность, защита культурного суверенитета и возможность держать украинский контекст в фокусе мирового внимания вплоть до самого финала,

– отметил Николай Чернотицкий, председатель правления Суспильного.

Он добавил, что правила проведения Национального отбора в этом году будут несколько изменены с учетом ситуации с безопасностью и зимнего периода.

Прием заявок на Национальный отбор Евровидения-2027 начнется 15 сентября и продлится до 2 ноября 2026 года.

Напомним, Евровидение-2027 состоится в мае в Болгарии. Страна будет принимать конкурс после победы DARA с песней Bangaranga.