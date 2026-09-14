Про це повідомило Суспільне Мовлення.

У Суспільному переконані, що участь у Євробаченні є важливою частиною культурної дипломатії України. Тож команда зробить усе можливе, аби українські виконавці змогли презентувати свої пісні, а глядачі обрали того, хто представлятиме Україну на найбільшій музичній сцені Європи.

Євробачення сьогодні – критично важливий інструмент прямої взаємодії з сотнями мільйонів європейців. Для України участь у конкурсі – це насамперед про суб'єктність, захист культурного суверенітету та можливість тримати український контекст у фокусі світової уваги аж до самого фіналу,

– зазначив Микола Чернотицький, голова правління Суспільного Мовлення.

Він додав, що правила проведення Національного відбору цього року дещо змінять з огляду на безпекову ситуацію та зимовий період.

Прийом заявок на Нацвідбір Євробачення-2027 розпочнеться 15 вересня і триватиме до 2 листопада 2026 року.

Нагадаємо, Євробачення-2027 відбудеться у травні в Болгарії. Країна прийматиме конкурс після перемоги DARA з піснею Bangaranga.