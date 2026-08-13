Тепер стало відомо, у якому місті проведуть конкурс та коли відбудуться півфінали й фінал. Про це повідомила Європейська мовна спілка (EBU) на офіційному сайті.

Де і коли відбудеться Євробачення-2027

Містом-господарем 71-го пісенного конкурсу стане Бурґас – місто на узбережжі Чорного моря.

Євробачення-2027 відбудеться у травні наступного року. Глядачі з усього світу зможуть стежити за трьома основними шоу:

перший півфінал – 11 травня;

другий півфінал – 13 травня;

гранд-фінал – 15 травня.

Усі три шоу пройдуть наживо на Arena Burgas – великому спортивно-розважальному комплексі, який відкрили у 2023 році.

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Окрім основних концертів, протягом тижня в Бургасі організують додаткові заходи для фанатів конкурсу. Зокрема, працюватимуть Eurovision Village та EuroClub, а також проходитимуть культурні й розважальні події.

Що відомо про Бурґас?

Це четверте за величиною місто Болгарії. Воно розташоване на узбережжі Чорного моря та відоме своїми пляжами, парками й активним культурним життям. Місто регулярно приймає музичні, мистецькі та міжнародні фестивалі. Саме тому організатори вважають Бурґас хорошим місцем для проведення Євробачення-2027.

Бурґас / Фото з сайту Євробачення

Загалом право прийняти конкурс виборювали чотири болгарські міста – Бурґас, Софія, Варна та Пловдив. До фінального етапу відбору дійшли Бурґас і Софія, але зрештою організатори зупинили свій вибір на Бурґасі.

Додамо, що Євробачення-2027 відбудеться за оновленими правилами. Європейська мовна спілка внесла зміни одразу до трьох важливих пунктів регламенту.