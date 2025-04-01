Дружит с поклонницей Путина Нетребко: украинцы выиграли суд у немецкого дирижера

Украинские активисты выиграли суд у немецкого дирижера, который дружит с российской певицей Анной Нетребко. Он подавал судебный иск на украинцев, которые выступали против концертов путинистки.

Украинцы Екатерина Плаксий и ее муж Дмитрий Пивоваров – представители инициативы INFRA, протестующей против выступлений российской певицы Анны Нетребко в Германии. Немецкий дирижер Михаэль Гюттлер решил затягивать их по судам, предположительно, чтобы они прекратили протесты. Деталями поделились OBOZ.UA, пишет Show 24.

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Екатерина в одном из комментариев указала, что российские либералы сливаются с пропагандистами. За это высказывание дирижер подал на нее иск.

Мы проводили акции против концертов Нетребко в Германии. И неожиданно группа российских либералов стала активно выступать против наших акций и защищать Нетребко. Они каким-то образом связались с дирижером... Все они агрессивно критиковали наши протесты и выгораживали Нетребко,

– сообщила Екатерина Плаксий.

Судебное заседание по просьбе Гюттлера переносили. Но когда оно состоялось, дирижер проиграл. По словам судьи, в деле обнаружили ошибки – нарушение сроков и тому подобное. Тогда он предложил дирижеру отозвать иск.

"В Германии существует такая практика, если судья намерен принять решение против того, кто подал заявление в суд, то судья сразу об этом предупреждает и предлагает истцу забрать заявление. В таком случае будет считаться, что процесса как не было, но для истца это все равно проигрыш. И он должен оплатить все расходы. Дирижер согласился и сказал, что он отзывает. Таким образом, мы выиграли", – рассказала Екатерина.

На этом судебная волокита не остановилась

По словам Дмитрия и Екатерины, это не единственный иск против них. Когда первое дело рассматривалось в суде, они дали интервью, где рассказывали о сборе средств на судебные издержки. Дирижер оставил под публикацией комментарий о том, якобы он выиграл суд первой инстанции, а Екатерина должна выплатить ему деньги.

Но украинцы не промолчали и сами направили два иска о защите чести и достоинства. По решению суда, он должен подписать юридический запрет на ложные утверждения. Если Гюттлер его нарушит – будет вынужден выплатить крупный штраф. Еще один процесс состоится в Нюрнберге из-за комментария дирижера под заметкой немецкого стилиста Фрэнка Вильде, где он унизил достоинство активистов.



Михаэль Гюттлер с женой (слева) и Анна Нетребко / Фото из инстаграма жены дирижера

Несмотря на проигрыши Гюттлер продолжает искать способы начать судебные разбирательства против украинцев. Чтобы этого избежать, после победы Екатерина и Дмитрий подали специальный иск о непризнании его претензий в Нюрнберге.

Но он нашел лазейку и подал тот же иск по общей процедуре, но в Штутгарт, объяснив это тем, что там имеет какие-то контракты. Таким образом, одна и та же претензия рассматривается в третий раз. Видимо, его цель – вымотать нас финансово в судах, чтобы мы не могли защищаться,

– считает Екатерина.

Дмитрий Пивоваров сообщил, что пока они не получали новых комментариев или исков от дирижера. Но активистам приходится обороняться и от других сторонников Нетребко и Путина.

Кто такая Нетребко и Михаэль Гюттлер

Анна Нетребко – российская оперная певица и сторонница Путина, которая с 2014 года поддержала вторжение в Украину и финансировала боевиков. В 2022 году вроде бы осудила войну, но пропагандировала нарративы, выгодные для Кремля. Сейчас она в основном находится в Австрии, а в Германии против ее концертов активно протестуют украинцы.

Дирижер Михаэль Гюттлер с 2003 до 2017 году часто выступал в России и знаком с "дирижером Путина" Валерием Гергиевым. В Мариинском театре он познакомился с Анной Нетребко и будущей женой Олесей Шаповаловой. Последняя после переезда в Германию открыла "Самовар" – российский культурный центр.