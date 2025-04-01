Українці Катерина Плаксій та її чоловік Дмитро Пивоваров – представники ініціативи INFRA, що протестує проти виступів російської співачки Анни Нетребко в Німеччині. Німецький диригент Міхаель Гюттлер вирішив затягати їх по судах, імовірно, щоб вони припинили протести. Деталями поділилися OBOZ.UA, пише Show 24.

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Катерина в одному з коментарів вказала, що російські ліберали зливаються з пропагандистами. За цей вислів диригент подав на неї позов.

Ми проводили акції проти концертів Нетребко в Німеччині. І несподівано група російських лібералів стала активно виступати проти наших акцій і захищати Нетребко. Вони якимось чином сконтактували з диригентом... Усі вони агресивно критикували наші протести та вигороджували Нетребко,

– повідомила Катерина Плаксій.

Судове засідання на прохання Гюттлера переносили. Та коли воно відбулось, диригент програв. За словами судді, у справі виявили помилки – порушення термінів тощо. Тоді він запропонував диригенту відкликати позов.

"У Німеччині існує така практика, якщо суддя має намір ухвалити рішення проти того, хто подав заяву до суду, то суддя відразу про це попереджає і пропонує позивачеві забрати заяву. У такому разі вважатиметься, що процесу наче не було, але для позивача це все одно програш. І він має сплатити всі витрати. Диригент погодився і сказав, що він відкликає. Таким чином, ми виграли", – розповіла Катерина.

На цьому судова тяганина не зупинилася

За словами Дмитра й Катерини, це не єдиний позов проти них. Коли перша справа розглядалася в суді, вони дали інтерв'ю, де розповідали про збір коштів на судові витрати. Диригент залишив під публікацією коментар про те, нібито він виграв суд першої інстанції, а Катерина має виплатити йому кошти.

Та українці не змовчали й самі направили два позови про захист честі та гідності. За рішенням суду, він повинен підписати юридичну заборону на неправдиві твердження. Якщо Гюттлер її порушить – буде змушений виплатити великий штраф. Ще один процес відбудеться в Нюрнберзі через коментар диригента під дописом німецького стиліста Френка Вільде, де він принизив гідність активістів.



Міхаель Гюттлер з дружиною (зліва) та Анна Нетребко / Фото з інстаграму дружини диригента

Попри програші Гюттлер продовжує шукати способи почати судові розгляди проти українців. Щоб цього уникнути, після перемоги Катерина й Дмитро подали спеціальний позов про невизнання його претензій в Нюрнберзі.

Але він знайшов лазівку і подав той самий позов за загальною процедурою, але в Штутгарт, пояснивши це тим, що там має якісь контракти. Таким чином, одна й та сама претензія розглядається втретє. Мабуть, його мета – вимотати нас фінансово в судах, щоб ми не могли захищатись,

– вважає Катерина.

Дмитро Пивоваров повідомив, що наразі вони не отримували нових коментарів чи позовів від диригента. Але активістам доводиться оборонятися й від інших прихильників Нетребко та Путіна.

Хто така Нетребко та Міхаель Гюттлер

Анна Нетребко – російська оперна співачка та прихильниця Путіна, яка з 2014 року підтримала вторгнення в Україну та фінансувала бойовиків. У 2022 році начебто засудила війну, але пропагувала наративи, вигідні для Кремля. Зараз вона здебільшого перебуває в Австрії, а в Німеччині проти її концертів активно протестують українці.

Диригент Міхаель Гюттлер з 2003 до 2017 році часто виступав у Росії та знайомий з "диригентом Путіна" Валерієм Гергієвим. У Маріїнському театрі він познайомився з Анною Нетребко та майбутньою дружиною Олесею Шаповаловою. Остання після переїзду до Німеччини відкрила "Самовар" – російський культурний центр.