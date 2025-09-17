На днях в Беларуси прошел конкурс красоты. Победительницей стала уроженка Донецка 18-летняя Елена Кучерук.

Девушка родилась и жила на Донбассе. Когда ей было 8 лет, семья гостила у бабушки в Полоцком районе. Тогда мама Елены решила остаться в Беларуси, а отец остался в Донецке. От так, Кучерук уже 10 лет живет в другой стране, пишет Show24.

Интересно, что за финалом конкурса наблюдал и белорусский диктатор – Александр Лукашенко. На дефиле девушки выходили в футболках, на которых были напечатаны его "популярные" высказывания: "белорусские женщины – настоящие труженицы", "женщины – самое эффективное дипломатическое оружие" и "назначение женщины – украшать мир".

Дефиле конкурсанток в Беларуси / Фото белорусских изданий

От так, победу одержала Елена Кучерук. Она стала "Мисс Беларусь 2025", хоть и является уроженкой украинского Донецка.

Елена Кучерук стала "Мисс Беларусь 2025" / Фото Belta

После финала девушка уже успела дать интервью местным СМИ. Она рассказала, что не рассчитывала на победу, а накануне даже собирала вещи и готовилась ехать домой.

Я не считаю себя самой красивой. Да, я получила титул, но каждая девушка по-своему особенная. И, по моему мнению, все люди красивые,

– сказала "Мисс Беларусь 2025".

Также Елена заявила, что очень любит "свою страну" (речь идет о Беларуси – ред. 24 Канал), и она уверена, что "здесь можно достичь всего".