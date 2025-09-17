У Мінську обрали "Міс Білорусь" – нею стала 18-річна українка з Донецька
- Переможницею конкурсу "Міс Білорусь" стала 18-річна Олена Кучерук, яка родом з Донецька.
- На фіналі конкурсу був присутній Олександр Лукашенко, а конкурсантки виходили у футболках з його висловами.
Цими днями у Білорусі пройшов конкурс краси. Переможницею стала уродженка Донецька – 18-річна Олена Кучерук.
Дівчина народилась та жила на Донбасі. Коли їй було 8 років, родина гостювала у бабусі у Полоцькому районі. Тоді мама Олени вирішила залишитись у Білорусі, а батько залишився у Донецьку. Від так, Кучерук уже 10 років живе в іншій країні, пише Show24.
Цікаво, що за фіналом конкурсу спостерігав і білоруський диктатор – Олександр Лукашенко. На дефіле дівчата виходили у футболках, на яких були надруковані його "популярні" вислови: "білоруські жінки – справжні трудівниці", "жінки – найефективніша дипломатична зброя" та "призначення жінки – прикрашати світ".
Дефіле конкурсанток у Білорусі / Фото білоруських видань
Від так, перемогу здобула Олена Кучерук. Вона стала "Міс Білорусь 2025", хоч і є уродженкою українського Донецька.
Після фіналу дівчина вже встигла дати інтерв'ю місцевим ЗМІ. Вона розповіла, що не розраховувала на перемогу, а напередодні навіть збирала речі й готувалась їхати додому.
Я не вважаю себе найкрасивішою. Так, я отримала титул, але кожна дівчина по-своєму особлива. І, на мою думку, всі люди красиві,
– сказала "Міс Білорусь 2025".
Також Олена заявила, що дуже любить "свою країну" (йдеться про Білорусь – ред. 24 Канал), й вона впевнена, що "тут можна досягти всього".