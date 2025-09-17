Дівчина народилась та жила на Донбасі. Коли їй було 8 років, родина гостювала у бабусі у Полоцькому районі. Тоді мама Олени вирішила залишитись у Білорусі, а батько залишився у Донецьку. Від так, Кучерук уже 10 років живе в іншій країні, пише Show24.

Цікаво, що за фіналом конкурсу спостерігав і білоруський диктатор – Олександр Лукашенко. На дефіле дівчата виходили у футболках, на яких були надруковані його "популярні" вислови: "білоруські жінки – справжні трудівниці", "жінки – найефективніша дипломатична зброя" та "призначення жінки – прикрашати світ".

Дефіле конкурсанток у Білорусі / Фото білоруських видань

Від так, перемогу здобула Олена Кучерук. Вона стала "Міс Білорусь 2025", хоч і є уродженкою українського Донецька.

Олена Кучерук стала "Міс Білорусь 2025" / Фото Belta

Після фіналу дівчина вже встигла дати інтерв'ю місцевим ЗМІ. Вона розповіла, що не розраховувала на перемогу, а напередодні навіть збирала речі й готувалась їхати додому.

Я не вважаю себе найкрасивішою. Так, я отримала титул, але кожна дівчина по-своєму особлива. І, на мою думку, всі люди красиві,

– сказала "Міс Білорусь 2025".

Також Олена заявила, що дуже любить "свою країну" (йдеться про Білорусь – ред. 24 Канал), й вона впевнена, що "тут можна досягти всього".