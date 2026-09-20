5 украинских звездных пар, которые вместе уже более 20 лет

В шоу-бизнесе новости о разводах порой появляются чаще, чем новые песни. Но есть и пары, которые пережили гастроли, популярность, семейные кризисы, детей и десятки лет совместной жизни – и до сих пор не разошлись в разные стороны.

24 Канал собрал 5 известных украинских пар, чьи отношения длятся более двух десятилетий.

Павел и Марина Зибровы – 32 года в браке



Павел и Марина Зибровы / Фото из инстаграма



Павел Зибров познакомился с Мариной в начале 1990-х, а 25 августа 1994 года они поженились. С тех пор Марина стала не только женой артиста, но и его менеджером.

У супругов есть дочь Диана. Сам Зибров среди секретов долгого брака называет взаимное уважение, юмор и умение находить компромисс.

Руслана и Александр Ксенофонтов – 30 лет



Руслана и Александр Ксенофонтов / Фото из инстаграма



Руслана Лижичко и продюсер Александр Ксенофонтов познакомились благодаря музыке, а 28 декабря 1995 года поженились. Именно Александр был рядом с Русланой во время ее карьерного взлета и подготовки к победе на "Евровидении-2004".

За три десятилетия было не только романтично. Руслана откровенно рассказывала, что пара даже думала о разводе, но в итоге осталась вместе. В 2026 году певица говорила, что из-за занятости они видятся не так часто, поэтому особенно ценят время, проведенное вдвоем.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк – 30 лет в браке



Ольга Сумская и Виталий Борисюк / Фото из инстаграма



Их роман начался в театре, а 6 мая 1996 года Сумская и Борисюк поженились. В 2026 году пара отпраздновала жемчужную годовщину – ровно 30 лет официального брака.

За это время у супругов родилась дочь Анна, а сами актеры не скрывали: бывали и непростые периоды. Сумская рассказывала, что они даже думали о разводе. Но, похоже, сценарий семейной жизни оказался длиннее любого сериала.

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев – 23 года



Маша Ефросинина и Тимур Хромаев / Фото из инстаграма



Их история началась довольно прозаично – у киоска в Ялте, где Маша покупала сок, а Тимур – воду. В августе 2003 года они поженились, впоследствии у супругов родились дочь Нана и сын Александр.

Идеальной картинкой их отношения тоже не были. В 2013 году пара почти год жила отдельно, однако впоследствии Ефросинина и Хромаев помирились. После начала полномасштабной войны Тимур вступил в ряды ВСУ, поэтому супругам часто приходится находиться на расстоянии.

Оля Полякова и Вадим Буряковский – 22 года



Оля Полякова и Вадим Буряковский / Фото из инстаграма



Оля Полякова и бизнесмен Вадим Буряковский поженились 11 сентября 2004 года. У пары две дочери – Мария и Алиса. Вадим при этом годами избегает лишней публичности, видимо, справедливо решив, что одной Поляковой перед камерой в семье вполне достаточно.

Ранее мы уже рассказывали о знаменитостях, которые поженились в раннем возрасте.