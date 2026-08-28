Пожалуй, все украинские знаменитости хоть раз в жизни подавали заявку на участие в каком-то конкурсе. У кого-то первые попытки не были успешными, поэтому это был повод для того, чтобы продолжать бороться за свое место под солнцем.

"Х-Фактор", "Голос страны", "Шанс", "Фабрика звезд", "Караоке на майдане" – это те проекты, которые помогли сделать первый шаг в мир шоубизнеса. Что интересно, не все современные звезды побеждали в финале, но это не помешало им на пути к славе, пишет 24 Канал.

Виталий Козловский

В 2002 году, когда артисту было всего лишь 17 лет, Козловский пришел на шоу "Караоке на майдане". Он исполнил песню "Пронто" и одержал победу.

Виталий Козловский – "Пронто" ("Караоке на майдане"): смотрите видео онлайн

Тогда певец попал в проект "Шанс", где ему изменили образ. Он спел композицию "Чорнобривці" и также занял первое место.

Виталий Козловский – "Чорнобривці" ("Шанс"): смотрите видео онлайн

Интересно, что тогда Кондратюк оценил потенциал участника и стал его наставником. Сотрудничество продюсера и певца продолжалось около 10 лет. Несмотря на то, что ученик и наставник разошлись на очень плохой ноте, однако их тандем обсуждают до сих пор.

Надя Дорофеева

В 15 лет девушка пришла и приняла участие в телепроектах "Караоке на майдане" и "Шанс", где заняла второе место.

Надя Дорофеева на проекте "Шанс": смотрите видео онлайн (листайте сообщение справа)

Певица ненадолго стала солисткой российской группы "МЧС", училась в Москве, но уже в 2008 вернулась в Киев и выпустила первый сольный альбом "Маркиза". В 2010 году Надя Дорофеева становится солисткой группы "Время и Стекло".

Макс Барских

В 2007 году артист пришел на проект "Караоке на майдане", однако, на тот момент, профессионально музыкой не занимался.

Макс Барских ("Караоке на майдане"): смотрите видео онлайн

В 2008 году принял участие во 2 сезоне проекта "Фабрика звезд". В рамках проекта певец представил несколько хитов, а его неординарные поступки, вроде признания в любви к Светлане Лободе, стали настоящим фурором.

Макс Барских – "Незнакомка" ("Фабрика звезд-2"): смотрите видео онлайн

Quest Pistols

Сначала это был танцевальный коллектив, однако в 2007 году он превратился в певческую группу под названием Quest Pistols. На телепроекте "Шанс" трио исполнило песню "Я устал", которая принесла им бешеную популярность.

Quest Pistols – "Я устал": смотрите видео онлайн

От так, участниками группы Quest Pistols стали: Антон Савлепов, Никита Горюк и Константин Боровский. Что интересно, ни один из ребят не имел музыкального образования.

Дмитрий Монатик

В 2010 году мужчина пришел на шоу "Х-Фактор". Судьи раскритиковали 24-летнего певца, а Серега, который сегодня поддерживает диктаторский российский режим и войну в Украине, вообще сказал, что не видит в Монатике будущего. Несмотря на это, Дмитрия таки пропустили в следующий этап. Артист дошел почти до финала.

Дмитрий Монатик – "Така, як ти" ("Х-Фактор"): смотрите видео онлайн

Мишель Андраде

В 2010 году девушка переехала из Боливии в Украину и поступила в музыкальную школу. В 2013 – пришла на "Х-Фактор". Там ее и заметил рэпер и продюсер Потап.

Michelle Andrade – Set Fire to the Rain ("Х-Фактор"): смотрите видео онлайн

Уже через год Андраде появилась на одной сцене с группой MOЗGI. В 2016 – выпустила первую песню и клип под названием Amore. А чуть позже дала первый сольный концерт.

Кристина Соловий

В 2013 году певица пришла на проект "Голос страны". Она исполнила лемковскую песню "Горе долом ходжу" и стала участницей команды Святослава Вакарчука.

Кристина Соловий – "Горе долом ходжу" ("Голос страны"): смотрите видео онлайн

Победы Соловий так и не получила, однако ее продюсированием занялся Вакарчук. 18 октября 2023 года стало известно о завершении продюсерского сотрудничества между Святославом и Кристиной. Это произошло на взаимно согласованных условиях, без конфликтов или скандалов. Певица охарактеризовала это сотрудничество как "невероятное", отметив профессионализм и взаимоуважение, которые сопровождали их рабочие отношения в течение всего периода, но также отмечала, что хотела, чтобы Святослав больше привлекался к творческому процессу и коммуницировал с ней.

MamaRika

Артистка стала участницей третьего сезона "Фабрики звезд". Тогда девушка имела сценическое имя Эрика.

Эрика и Стас Шуринс – "Не вместе" ("Фабрика звезд-3"): смотрите видео онлайн

Интересно, что на проекте между Эрикой и Шуринсом разгорелся роман, за которым наблюдала вся страна. Однако создать прочный союз у артистов так и не получилось.

Александра Зарицкая

В 2014 году девушка пришла на 4 сезон шоу "Голос страны". Зарицкая прошла в следующий этап, однако до финала дойти так и не удалось.

Александра Зарицкая – Price tag ("Голос страны"): смотрите видео онлайн

В 2017 – певица переступила порог шоу "Х-Фактор" в составе коллектива KAZKA. Группе удалось занять седьмое место в общем рейтинге.

KAZKA – "Свята" ("Х-Фактор"): смотрите видео онлайн

MELOVIN

В 2015 году 18-летний певец пришел на шоу "Х-Фактор", где исполнил трек "Без бою". Артист дошел до финала и одержал заветную победу.

MELOVIN – "Без бою" ("Х-Фактор"): смотрите видео онлайн

Wellboy

В 2019 году артист пришел на шоу "Х-Фактор". На кастинге исполнил песню Дмитрия Монатика, который ранее стоял на той же сцене. Wellboy дошел до финала и занял третье место.

Антон Вельбой – "УВЛИУВТ" ("Х-Фактор"): смотрите видео онлайн

Как видим, звезды на собственном примере доказали, что нужно пробовать идти к своей цели даже тогда, когда в тебя никто не верит.

А также не пропустите громкое возвращение украинских проектов на большие экраны. Например, "Украина имеет талант" уже в эфире.