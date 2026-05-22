Благодаря сообщению в Threads: украинские звезды осуществили мечту учительницы из Никополя

В социальной сети Threads завирусилась трогательная история. Украинские звезды вызвались помочь учительнице из города Никополь с поздравлением для выпускников.

Фотограф Василиса опубликовала в Threads сообщение с просьбой отмечать украинских звезд, чтобы осуществить желание ее мамы. История быстро стала вирусной и собрала тысячи реакций.

Мама Василисы – классная руководительница 11 класса Лицея №4 Никопольского городского совета, учительница украинского языка, украинской и зарубежной литературы.

В инстаграме фотограф рассказала, что раньше она работала в школе в Луганской области, а после начала войны переехала в Днепропетровскую область.

Российская армия постоянно обстреливает Никополь. Мама Василисы работает дистанционно, а дети в школу не ходят в связи с ситуацией с безопасностью. Кроме того, уже 5 лет в городе нет настоящего выпускного.

В этом году учительница выпускает 11-классников, поэтому хочет по-особенному поздравить их с завершением обучения. Женщина готовит видеопоздравление и хочет, чтобы к нему присоединились украинские звезды.

Очень верю в силу соцсетей, доброту людей и маленькие чудеса. Хочется, чтобы эти дети, несмотря на все, запомнили свой выпускной хотя бы так,

– написала Василиса.

На сообщение отреагировало немало известных людей. Они согласились помочь маме Василисы с поздравлением для выпускников. Среди знаменитостей: SKYLERR, Евгений Пронин, Даша Квиткова, Юлия Юрина, Миша Лебига, alyona alyona, Тарас Стадницкий, Фима Константиновский, Григорий Решетник, Евгений Клопотенко, Алексей Суровцев, Артем Дамницкий, Руслан Игоревич, LAUD, Lida Lee, Влада и Константин Либеровы, Вадим Яценко, Надя Дорофеева.

Звезды отреагировали на сообщение Василисы / Скриншоты с Threads

Как Василиса и ее мама отреагировали на резонанс?

Сегодня утром Василиса записала видеообращение в инстаграм и призналась, что находится в шоке.

Какие невероятные люди. Я просто в шоке. Я не могу вам передать. У меня тотальный восторг от того, что такое вообще возможно,

– сказала она.

Мама фотографа написала, что дочь довела ее до слез.