Украинскую диджейку облили искусственной кровью на мероприятии в Лиссабоне

Украинская диджейка E.LINA сообщила, что ее облили искусственной кровью на мероприятии Boiler Room, которое проходило в Лиссабоне (столица Португалии). Несмотря на инцидент, девушка играла еще час.

Неизвестные также облили искусственной кровью диджейский пульт и других посетителей мероприятия. Об этом E.LINA рассказала в своем инстаграме, передает 24 Канал.

E.LINA написала, что такой жест был в поддержку Палестины. Диджейка отметила, что родом из Украины, "где до сих пор проливается кровь", поэтому для нее эта ситуация стала шоком. Девушка подчеркнула, что не может молчать.

Война в Украине еще не закончилась. Этот поступок – пролития искусственной крови как жест в поддержку Палестины – показался крайне неуважительным и бесчеловечным. Искусство также может быть сопротивлением, но оно никогда не должно происходить ценой сочувствия. Нельзя бороться с одной болью, не уважая другую,

– подчеркнула E.LINA.

По словам диджейки, она играла не для того, чтобы "поддержать какое-то учреждение", а для того, чтобы представить свою страну, историю и звучание. E.LINA добавила, что "играет для единения и исцеления".

Надеюсь, следующий раз люди выберут осознанность, а не агрессию. Свободная Палестина. Свободная Украина. Уважайте любую боль. Ни одно послание не заслуживает того, чтобы быть написанным чьей-то кровью – настоящей или фальшивой,

– подытожила украинка.

