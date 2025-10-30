Неизвестные также облили искусственной кровью диджейский пульт и других посетителей мероприятия. Об этом E.LINA рассказала в своем инстаграме, передает 24 Канал.
E.LINA написала, что такой жест был в поддержку Палестины. Диджейка отметила, что родом из Украины, "где до сих пор проливается кровь", поэтому для нее эта ситуация стала шоком. Девушка подчеркнула, что не может молчать.
Война в Украине еще не закончилась. Этот поступок – пролития искусственной крови как жест в поддержку Палестины – показался крайне неуважительным и бесчеловечным. Искусство также может быть сопротивлением, но оно никогда не должно происходить ценой сочувствия. Нельзя бороться с одной болью, не уважая другую,
– подчеркнула E.LINA.
По словам диджейки, она играла не для того, чтобы "поддержать какое-то учреждение", а для того, чтобы представить свою страну, историю и звучание. E.LINA добавила, что "играет для единения и исцеления".
Надеюсь, следующий раз люди выберут осознанность, а не агрессию. Свободная Палестина. Свободная Украина. Уважайте любую боль. Ни одно послание не заслуживает того, чтобы быть написанным чьей-то кровью – настоящей или фальшивой,
– подытожила украинка.
Что этому предшествовало?
Как пишет Resident Advisor, в конце прошлого года Boiler Room приобрела компания Superstruct Entertainment, принадлежащая частному инвестиционному фонду KKR.
С тех пор ряд артистов отменил выступления на мероприятиях, проводимых Superstruct, из-за постоянных инвестиций KKR в израильские технологические и информационные компании, передает DJ Mag.
Команда Boiler Room подчеркнула свою "безоговорочно пропалестинскую" позицию. Она заявила, что KKR имеет инвестиции, которые "категорически не соответствуют" их ценностям.