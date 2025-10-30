Невідомі також облили штучною кров'ю діджейський пульт та інших відвідувачів заходу. Про це E.LINA розповіла у своєму інстаграмі, передає 24 Канал.
E.LINA написала, що такий жест був на підтримку Палестини. Діджейка зазначила, що родом з України, "де досі проливається кров", тож для неї ця ситуація стала шоком. Дівчина наголосила, що не може мовчати.
Війна в Україні ще не закінчилася. Цей вчинок – пролиття штучної крові як жест на підтримку Палестини – видався вкрай неповажним та нелюдським. Мистецтво також може бути опором, але воно ніколи не повинно відбуватися ціною співчуття. Не можна боротися з одним болем, не поважаючи інший,
– підкреслила E.LINA.
За словами діджейки, вона грала не для того, щоб "підтримати якусь установу", а для того, щоб представити свою країну, історію та звучання. E.LINA додала, що "грає для єднання та зцілення".
Сподіваюся, наступного разу люди оберуть усвідомленість, а не агресію. Вільна Палестина. Вільна Україна. Поважайте будь-який біль. Жодне послання не заслуговує на те, щоб бути написаним чиєюсь кров'ю – справжньою чи фальшивою,
– підсумувала українка.
Що цьому передувало?
Як пише Resident Advisor, наприкінці минулого року Boiler Room придбала компанія Superstruct Entertainment, що належить приватному інвестиційному фонду KKR.
Відтоді низка артистів скасувала виступи на заходах, що проводяться Superstruct, через постійні інвестиції KKR в ізраїльські технологічні та інформаційні компанії, передає DJ Mag.
Команда Boiler Room підкреслила свою "беззастережно пропалестинську" позицію. Вона заявила, що KKR має інвестиції, які "категорично не відповідають" їхнім цінностям.