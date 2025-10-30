Невідомі також облили штучною кров'ю діджейський пульт та інших відвідувачів заходу. Про це E.LINA розповіла у своєму інстаграмі, передає 24 Канал.

E.LINA написала, що такий жест був на підтримку Палестини. Діджейка зазначила, що родом з України, "де досі проливається кров", тож для неї ця ситуація стала шоком. Дівчина наголосила, що не може мовчати.

Війна в Україні ще не закінчилася. Цей вчинок – пролиття штучної крові як жест на підтримку Палестини – видався вкрай неповажним та нелюдським. Мистецтво також може бути опором, але воно ніколи не повинно відбуватися ціною співчуття. Не можна боротися з одним болем, не поважаючи інший,

– підкреслила E.LINA.

За словами діджейки, вона грала не для того, щоб "підтримати якусь установу", а для того, щоб представити свою країну, історію та звучання. E.LINA додала, що "грає для єднання та зцілення".

Сподіваюся, наступного разу люди оберуть усвідомленість, а не агресію. Вільна Палестина. Вільна Україна. Поважайте будь-який біль. Жодне послання не заслуговує на те, щоб бути написаним чиєюсь кров'ю – справжньою чи фальшивою,

– підсумувала українка.

Що цьому передувало?