Зокрема, Лобода і Галкін запалили під "Цей сон" Степана Гіги та "Смереку" Любомира Якима. Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку співачки.
Так, днями менеджер Світлани Лободи, який в інстаграмі зазначений як Maxim Golovkine, відзначив свій день народження. Йому виповнилося 30 років. На свято Максим запросив Світлану Лободу, а гостей розважав Галкін. Під час святкування шоумен заспівав з Лободою "Смереку", адаптувавши текс під Світлану.
Крім того, разом вони підспівували під пісню "Цей сон" і весело танцювали.
Додамо, що Світлану Лободу, як і Максима Галкіна, вважають доволі "неоднозначними особистостями" в Україні.
Що відомо про позицію Світлани Лободи та Максима Галкіна щодо війни в Україні?
- На початку повномасштабного вторгнення Світлана Лобода публічно підтримала Україну, хоч після 2014 року продовжувала свою діяльність в Росії. Вона навіть заявляла, що вивчає українську мову та допомагає військовим. Проте згодом артистка потрапила в низку скандалів. Зокрема, через свої виступи з росіянами на одній сцені та заяви про російську мову. Лобода стверджувала, що "не російська мова вбиває і вона не належить російській владі", тому артистка продовжуватиме співати російською. Лобода з доньками, як відомо з відкритих джерел, після 2022 року мешкає в Латвії.
- Водночас Максим Галкін разом з дружиною Аллою Пугачовою переїхали з Росії в Ізраїль. Вони також публічно засудили російсько-українську війну, а Галкіна навіть визнали іноагентом в Росії. Утім, гумористу все ще пригадують його виступи в Криму у 2014 році та принизливі жарти в бік українців.