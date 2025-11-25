Артистка не розгорнула стяг, хоч і вважає себе "відданою" Україні, а просто зіжмакала його в руках, пише 24 Канал із посиланням на відео в Threads.

Користувачка, яка опублікувала відео з інцидентом, зазначила, що енергетика та взаємодія з аудиторією під час виступу були крутими. Однак на моменті, коли на сцену кинули український прапор, публіка була в очікуванні, що Лобода його розгорне й скаже декілька слів. Та сталось не так, як гадалось.

Світлана зім'яла у руці прапор, а тоді передала його своїй танцівниці, щоб віднесла стяг за куліси.

Під кінець концерту їй дали український прапор, і на цьому моменті завмерли, мабуть, усі в очікуванні, що вона його розгорне та щось скаже, але ні, зім'ятим потримала в руках і швидко передала танцівниці, щоб та унесла його,

– написала очевидиця події.

Світлана Лобода зіжмакала український прапор / Скриншоти із відео

У коментарях від відео думки розділились, хтось захищає співачку, а дехто вважає, що з позицією Лободи давно все зрозуміло.

"Облажалась не Лобода, облажались українці, які на це прийшли, ще й з прапором".

"А облажалась вона теж тим, що людям допомагає і гроші з туру виділяє на допомогу Україні? Та скільки вже допомогла в Ірпені людям з будинками власним коштом ! Краще йдіть і допоможіть тихо, чим хейти тих, хто допомагає країні в такі важкі часи".

"Питання до людей: Навіщо ходити на концерти Лободи? Дно таким "прихильникам"".

"Навіщо ходити на концерти виконавця, у позиції котрого Ви сумніваєтесь? Мені виглядає, що співачка не намагалася зумисно прибрати, а, можливо, просто не подумала розвернути й все. Хоча мене особисто більше не зачіпає її творчість та особистість, після того, як вона поводилась раніше".

Користувачі також нагадали, що світові знаменитості постійно на своїх концертах підтримують Україну, розгортаючи синьо-жовті прапори.

Цікаво, що заступитись за Світлану Лободу у коментарях прийшов і кум виконавиці – Анатолій Анатоліч. Він опублікував фото, де співачка триває розгорнутий український прапор над головою. Та це було ще у 2023 році, коли зірка презентувала україномовний альбом.

Анатолій Анатоліч захищає Лободу / Скриншот із соцмереж

Також нагадаємо, що на нещодавньому концерті у Молдові Світлана Лобода зробила анонс концертів в Україні.

