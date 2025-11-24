В новому інтерв'ю знаменитість поділилася подробицями про цей досвід в особистому житті. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Слави Дьоміна.

Перед цим у фейсбуці актриса зазначала, що двічі була в одностатевих стосунках. Свій перший інтимний досвід вона отримала в 18 років. Тоді Даша рік зустрічалася з дівчиною.

Мені здається, я боялася чл*на і придумала, що краще буду з дівчиною с*с*тись,

– сказала Малахова.

Вона також поділилася враженнями від цього досвіду. За словами акторки, вони з партнеркою поводилися більше як друзі.

За шаурмою разом ходимо, потім – спимо разом, потім потерлись, зранку чай-каву зробили,

– пригадала Даша Малахова.

Інтерв'ю з Дашею Малаховою: дивіться відео онлайн

З ким зараз у стосунках Даша Малахова?