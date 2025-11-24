В новом интервью знаменитость поделилась подробностями об этом опыте в личной жизни. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Славы Демина.

Перед этим в фейсбуке актриса отмечала, что дважды была в однополых отношениях. Свой первый интимный опыт она получила в 18 лет. Тогда Даша год встречалась с девушкой.

Мне кажется, я боялась чл*на и придумала, что лучше буду с девушкой с*с*ться,

– сказала Малахова.

Она также поделилась впечатлениями от этого опыта. По словам актрисы, они с партнершей вели себя больше как друзья.

За шаурмой вместе ходим, потом – спим вместе, потом потерлись, утром чай-кофе сделали,

– вспомнила Даша Малахова.

С кем сейчас в отношениях Даша Малахова?