Світлана, яку не надто тепло приймають в Україні через її неоднозначну позицію, раптово анонсувала концерти у нашій країні, передає 24 Канал із посиланням на відео в тіктоці.

Можна припустити, що таким словам артистки навіть є пояснення. До прикладу, місцеві жителі Кишинева висловили обурення через великі черги на українсько-молдовському кордоні. Виявилось, що чимало автобусів були заповнені фанатами з України, які їхали на концерт Лободи.

Ймовірно, такий ажіотаж серед української публіки підштовхнув співачку до думки, що в Україні її бажають бачити з концертами, тому вона вирішила анонсувати виступи й там.

Світлана Лобода анонсувала концерти в Україні: дивіться відео онлайн

Я дуже рада, що у нас є можливість зустрітись тут (ред. – у Молдові). Але ще трохи, і я обіцяю, що це буде на території України,

– заявила виконавиця російською мовою.

Нагадаємо, що раніше співачка вже намагалась провести концерти в українських містах, але ті були скасовані через обурення людей. У 2023 році Лобода виступала у Харкові, а під час її виступу відбулась акція протесту. Одна з активісток прийшла з плакатом, де було написано "Харків без Лободи". Співачка підійшла до неї й публічно присоромила. Спершу Світлана запитала: "Хто тобі дав грошей", втім, дівчинка вирішила не відповідати, тож виконавиця додала: "Є люди завербовані, навіть звертатися немає сенсу".

Що відомо про позицію Світлани Лободи?