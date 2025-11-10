Светлана, которую не слишком тепло принимают в Украине из-за ее неоднозначной позиции, внезапно анонсировала концерты в нашей стране, передает 24 Канал со ссылкой на видео в тиктоке.
Не пропустите Хор "Гомон" собрал аншлаги в Варшаве, а Вадим Яценко рассказал о своих впечатлениях от публики
Можно предположить, что таким словам артистки даже есть объяснение. К примеру, местные жители Кишинева выразили возмущение из-за больших очередей на украинско-молдавской границе. Оказалось, что многие автобусы были заполнены фанатами из Украины, которые ехали на концерт Лободы.
Вероятно, такой ажиотаж среди украинской публики подтолкнул певицу к мысли, что в Украине ее хотят видеть с концертами, поэтому она решила анонсировать выступления и там.
Светлана Лобода анонсировала концерты в Украине: смотрите видео онлайн
Я очень рада, что у нас есть возможность встретиться здесь (ред. – в Молдове). Но еще немного, и я обещаю, что это будет на территории Украины,
– заявила исполнительница на русском языке.
Напомним, что ранее певица уже пыталась провести концерты в украинских городах, но те были отменены из-за возмущения людей. В 2023 году Лобода выступала в Харькове, а во время ее выступления состоялась акция протеста. Одна из активисток пришла с плакатом, где было написано "Харьков без Лободы". Певица подошла к ней и публично пристыдила. Сперва Светлана спросила: "Кто тебе дал денег", впрочем, девочка решила не отвечать, поэтому исполнительница добавила: "Есть люди завербованные, даже обращаться нет смысла".
Что известно о позиции Светланы Лободы?
- Когда началась полномасштабная война, то артистка заявила, что поддерживает Украину. И всем известно, что война, которая развернулась в 2014 году, не стала призраком для того, чтобы Лобода отказалась от карьеры в России.
- Исполнительница уверяла, что сейчас изучает украинский язык и помогает военным. Однако эта позиция имеет некоторые вопросы, ведь Светлана за рубежом выступала с россиянами на частных вечеринках, до сих пор продолжает говорить и петь на русском.
- Интересно, что кум певицы, Анатолий Анатолич, заявил, что это дело самой Светланы.