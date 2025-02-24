Анатолий Анатолич в своем последнем посте вспомнил, что рос в русифицированном Кривом Роге. После Оранжевой революции он выучил украинский язык, ведь работал на радио. Об этом шоумен поделился в инстаграме, передает 24 Канал.

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Анатолий Анатолич напомнил, что в 2022 году снова произошел расцвет и многие люди перешли на украинский. Но сейчас ведущий заметил, что русского языка стало больше. Анатолич заметил, что не хотел бы, чтобы его дети общались на русском.

Украинский снова надо защищать. Опять надо спасать от нас самих (а россиянки только рады. И всегда помогут. Вы знаете как),

– отметил шоумен.

Анатолич о Лободе

В комментариях ведущему напомнили о его подруге и куме Светлане Лободе, которая является крестной мамой старшей дочери Анатолича – Алисы. Она продолжает исполнять свои русскоязычные хиты на концертах за рубежом.

Вам показать нашу переписку на украинском? Она живет не в Украине. Здесь у нее украинские песни. Это ее дело, что она делает за границей. В Казахстане, странах Балтии, Азербайджане и других. Это ее рынок. Не в России же, заметьте,

– заявил шоумен.



Анатолич о Светлане Лободе / Фото ТСН

Напомним, в начале года Светлана Лобода приезжала в Украину. Она встречалась с семьей Анатолия Анатолича и своей крестницей.