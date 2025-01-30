Кадры со встречи на своих инстаграм-страницах опубликовали Анатолич и его жена – топпиарщица Юла, передает 24 Канал. Семья вместе с Лободой провела время в одном из итальянских ресторанов столицы.

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Юла поделилась с подписчиками фотографиями и видео со Светланой Лободой и Алисой. На ролике певица и девочка сидят за столиком. Артистка что-то рассказывает крестнице и поправляет ей волосы.

Алиса со своей крестной,

– говорится в заметке.

Анатолий Анатолич выставил в инстаграм-сторис видео, на котором Светлана и Алиса обнимаются.

Светлана Лобода встретилась с крестницей: смотрите видео

Стоит отметить, что после начала российско-украинской войны в 2014 Светлана Лобода продолжала строить карьеру в России. Во время полномасштабного вторжения певица якобы осудила действия страны-агрессора, однако продолжает выпускать песни на русском языке, а ранее выступала с россиянами на одной сцене в Дубае.

Такое поведение Лободы вызывает вопросы у многих украинцев, некоторые до сих пор вспоминают ее позицию до 2022 года. Вместе с дочерьми певица проживает в Латвии.

Что Анатолий Анатолич говорил о Лободе