Основатель "Фонда Сергея Притулы" призвал своих подписчиков также пойти на спектакль "Киевская перепичка". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм волонтера.

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В своем инстаграме Сергей Притула опубликовал фото с Ирмой Витовской, которое было сделано до или после спектакля. Они позировали в зале театра, где она проходила. На фотографии волонтер и актер обнимаются и улыбаются.

Моя дорогая фрау Ирма выдала моноспектакль, во время которого люди как синхронно хохотали, так синхронно и плакали. Сходите на "Киевскую перепичку", там каждому что-то откликнется,

– подписал фото Притула.

Заметим! Моноспектакль – это спектакль с одним действующим лицом.

Кроме того, он выставил в сторис видео с Ирмой Витовской и оставил ссылку, по которой можно приобрести билеты на "Киевскую перепичку". На ролике актриса обращается к зрителям в зале, вероятно, после спектакля.

Ирма Витовская на сцене: смотрите видео

Что известно о спектакле "Киевская перепичка"

Отметим, что премьера моноспектакля "Киевская перепичка" состоялась в декабре. Он создан с украинской писательницей, режиссером, сценаристкой и драматургом Натальей Ворожбит.

Ранее Ирма Витовская делилась, что в основу спектакля легли события, которые начались 8 февраля 2022 года. К тому же актриса признавалась, что сейчас этот проект является для нее самым важным.

"Здесь будет много мечтаний. Она не только моя. Она каждого из нас. Я хочу рассказать вам и открыться. Вы увидите Ирму в роли Ирмы и узнаете, кем она есть на самом деле, кем не является, но кем очень бы хотела быть", – рассказывала она.