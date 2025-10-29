Саме там 28 жовтня Вєрка Сердючка, яка є сценічним образом Андрія Данилка, виступала в рамках свого європейського туру на підтримку України. Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Винника.

Концерт Вєрки Сердючки пройшов в Uber Eats Music Hall, куди завітав Олег Винник. Він там особисто зустрівся з Андрієм Данилком і вже показав відео з їхньої зустрічі.

У ролику Винник сказав, що Вєрка Сердючка – forever (назавжди – 24 Канал), а Данилко підтримав його слова.

Андрій Данилко та Олег Винник: дивіться відео онлайн

Блогер Богдан Беспалов на своєму телеграм-каналі також показав ролик з того концерту. У відео видно, що Винника багато хто з відвідувачів впізнав, тож він робив фото та відео з фанатами.

