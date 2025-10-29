Именно там 28 октября Верка Сердючка, которая является сценическим образом Андрея Данилко, выступала в рамках своего европейского тура в поддержку Украины. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Винника.
Концерт Верки Сердючки прошел в Uber Eats Music Hall, куда пришел Олег Винник. Он там лично встретился с Андреем Данилко и уже показал видео с их встречи.
В ролике Винник сказал, что Верка Сердючка – forever (навсегда – 24 Канал), а Данилко поддержал его слова.
Андрей Данилко и Олег Винник: смотрите видео онлайн
Блогер Богдан Беспалов на своем телеграмм-канале также показал ролик с того концерта. В видео видно, что Винника многие из посетителей узнали, поэтому он делал фото и видео с фанатами.
Что известно о жизни Винника за рубежом?
- В Берлин певец выехал в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Он объяснял, что сделал это законно, потому что имеет статус резидента Германии более 20 лет.
- Винник утверждал, что живет в Германии уже 25 лет, а с 2000 года не имеет внутреннего украинского паспорта.
- После выезда из Украины в 2022 году он долгое время никак не комментировал войну. Только летом 2023 года артист дал интервью, где выразил свою позицию. По словам Винника, он не знал, что сказать украинцам, потому что считал, что его никто не будет слушать, ведь он за границей.
- В 2024 году исполнитель объявил о возвращении на сцену и впоследствии выступил в Праге. Правда, все прошло не без скандалов. Дело в том, что Винник на концерте пел на русском, что возмутило украинцев. Ранее он уверял, что не будет исполнять песни на языке страны-террористки.