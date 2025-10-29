Об этом артист сообщил на своей странице в инстаграме. Так он обогнал группу "Океан Эльзы", которая в прошлом году дала 5 концертов во Дворце спорта, передает 24 Канал.
Артем Пивоваров опубликовал видео, где сообщил, что его шестой Дворец спорта состоится 15 ноября.
Кроме этого, он выступит на большой сцене 7, 8, 9, 12 и 14 ноября.
Как пишет команда Пивоварова на сайте Concert.ua, зрителей ждет масштабное шоу. Артем выступит в сопровождении оркестра, исполнив свои хиты "Барабан", "Дежавю" и многие другие песни.
Что известно о концертах ОЭ во Дворце спорта?
- В октябре прошлого года группа устроила серию выступлений в столице к 30-летию существования "Океана Эльзы". Каждый из них запомнился чем-то особенным.
- Так, после первого концерт "Океана Эльзы" возле Дворца спорта собрались представители ТЦК, которые устроил проверки мужчин.
- Во время следующего выступления, который прошел 12 октября, на сцену вышел бывший гитарист группы Павел Гудимов и выступил с коллегами. В тот вечер среди звездных гостей также были YAKTAK, KOLA и SHUMEI, с которыми ОЭ перепел трек "Тот день".
- На третий концерт во Дворце спорта снова посетила KOLA. Они вместе со Святославом Вакарчуком исполнили дуэтный трек "Коли ми двоє".
- Четвертое выступление 14 октября прошло при участии YAKTAK, с которым Вакарчук спел их совместную композицию "На ночном небе". Кроме того, на этом концерте фронтмен ОЕ осуществил мечту поклонника Стаса, исполнив вместе с ним трек "Обійми".
- Завершающий концерт состоялся 16 октября. Правда, в тот день дважды звучала воздушная тревога, поэтому выступление закончилось в метро, где Святослав Вакарчук вместе с посетителями исполнял хиты "Океана Эльзы".