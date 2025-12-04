Исполнитель уже дал ответ, готов ли "посоревноваться" с Пивоваровым, пишет 24 Канал.

Певец в эксклюзивном интервью 24 Каналу заявил, что "искренне радуется за каждого, кто сегодня решается собирать Дворец спорта". Монатик похвалил Артема за такое достижение, и убежден, "что многие еще не один раз повторят этот рекорд".

Артист вспомнил, что семь лет назад впервые выступал во Дворце спорта с собственным концертом. Это было сложно, ведь надо было нестандартно подходить ко всем деталям, чтобы выделяться на фоне других коллег.

Более того, Дмитрий откровенно признался, готов ли превзойти достижения Артема Пивоварова.

А я пока планирую делать художественные проекты. Среди которых и концерты. Возможно, повторюсь, но мне всегда была ближе эксклюзивность и неповторимость – то, что происходит один раз, только здесь и только сейчас,
– ответил артист.

Главное о 7 Дворцах спорта Артема Пивоварова

  • В киевском Дворце спорта состоялось аж семь концертов Пивоварова: 7, 8, 9, 12, 14, 15 и 16 ноября.
  • Это шоу команда готовила более года, а всего на концерты пришло более 73 тысяч человек из разных уголков Украины.
  • Среди приглашенных гостей были: Надя Дорофеева, Klavdia Petrivna, Лилу45 и Олег Скрипка.
  • Артем Пивоваров попал в Книгу рекордов Украины. Он стал первым артистом в Украине, который провел сразу семь концертов во Дворце спорта. Рекорд объявили в последний день, 16 ноября.