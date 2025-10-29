Вадим Буряковский признался, что не пытался повлиять на решение старшей дочери. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Наедине с Гламуром".

Муж Оли Поляковой поделился, что скучает по дочери, которая живет за границей. Он рассказал, что был вынужден просто принять ее решение о замужестве.

Я по ней скучаю, но она уже взрослая – что я должен ей говорить? Она далеко и мы ничего не могли поделать. Зять – музыкант, симпатичный парень. А дальше будем видеть,

– сказал Вадим Буряковский.

Интересно, что также муж Оли Поляковой признался, что артистка запрещает ему давать интервью.

Добавим, после последних новостей у Оли Поляковой спросили, готова ли она стать бабушкой. Певица возразила, сообщает "Люкс ФМ".

Что известно о замужестве Маши Поляковой?

Летом этого года старшая дочь Оли Поляковой объявила о помолвке и показала фото с кольцом. Ее избранником оказался иностранец по имени Эден Пассарелли. Он является музыкантом, как и Мария.

Позже стало известно, что Маша Полякова вышла замуж за своего возлюбленного. Пара уже расписалась в США, но еще не сыграла свадьбу. Оля Полякова сказала, что не будет оплачивать праздник для дочери, потому что считает, что "делать свадьбы для детей – это вчерашний день".