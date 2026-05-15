Радостной вестью Кинг поделилась на своей странице в инстаграме.
У Кэндис Кинг и Стивена Крюгера родился сын, которого они назвали Арло Доминик. Мальчик появился на свет 3 мая. Актеры поделились фото сына, где он держит одного из родителей за руку.
Добро пожаловать в мир, наш милый мальчик. Мы так влюблены,
– говорится в заметке звезды "Дневников вампира".
Кэндис Кинг объявила о помолвке со Стивеном Крюгером в мае прошлого года. В апреле 2026-го издание Vogue сообщило, что они поженились в High Point Farm в Теннесси.
Актриса уже имеет двух дочерей от бывшего мужа, гитариста рок-группы The Fray Джо Кинга: Флоренс и Жозефину. О третьей беременности она объявила в декабре.
Напомним, в апреле американская актриса Натали Портман сообщила, что в третий раз станет мамой. Она родит ребенка от своего избранника, музыканта и продюсера Танги Дестабля.
Сейчас голливудская звезда проживает в Париже. В столице Франции она наслаждается беременностью и проводит время со своими детьми. Портман имеет сына Алефа и дочь Амалию от своего бывшего мужа, танцовщика Бенджамина Мильпье.