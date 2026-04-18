44-летняя голливудская звезда Натали Портман в третий раз беременна. Об этом она сообщила в интервью Harper's Bazaar.

Мы очень рады и взволнованы. Я бесконечно благодарна и понимаю, что это большая привилегия и настоящее чудо,

– поделилась актриса.

Натали Портман является дочерью врача-репродуктолога. Поэтому она знает о том, что иногда женщинам бывает сложно забеременеть.

"Это такое прекрасное, радостное событие, и одновременно непростое. И поэтому я знаю, как мне повезло. Я это прекрасно понимаю. У меня больше энергии, чем я думала", – призналась актриса.

Сейчас Натали Портман проживает в Париже. Здесь она наслаждается беременностью и проводит время со своими детьми.

