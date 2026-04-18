44-річна голлівудська зірка Наталі Портман втретє вагітна. Про це вона повідомила в інтерв'ю Harper’s Bazaar.
Ми дуже раді та схвильовані. Я безмежно вдячна і розумію, що це великий привілей і справжнє диво,
– поділилась акторка.
Наталі Портман є донькою лікаря-репродуктолога. Тому вона знає про те, що іноді жінкам буває складно завагітніти.
"Це така прекрасна, радісна подія, і водночас непроста. І тому я знаю, як мені пощастило. Я це прекрасно розумію. У мене більше енергії, ніж я думала", – зізналась актриса.
Зараз Наталі Портман проживає в Парижі. Тут вона насолоджується вагітністю та проводить час зі своїми дітьми.
Що відомо про особисте життя Наталі Портман?
- У 2011 році Наталі Портман вийшла заміж за танцівника Бенджаміна Мільп'є. Вони познайомилися на зйомках фільму "Чорний лебідь". У подружжя народилося двоє дітей – син Алеф та донька Амалія.
- Улітку 2023 року у Наталі та Бенджаміна сталась криза у шлюбі. У пресі заговорили про ймовірну зраду чоловіка. Ходили чутки про його роман з 25-річною екоактивісткою. Згодом Наталі Портман з'явилась на одному з заходів без обручки.
- У 2024 році стало відомо, що вона офіційно розлучилась. Приблизно через рік акторка закрутила роман з французьким музикантом та продюсером Тангі Дестаблем. У березні 2025 року видання People підтвердило їхні стосунки.