44-річна голлівудська зірка Наталі Портман втретє вагітна. Про це вона повідомила в інтерв'ю Harper’s Bazaar.

Ми дуже раді та схвильовані. Я безмежно вдячна і розумію, що це великий привілей і справжнє диво,

– поділилась акторка.

Наталі Портман є донькою лікаря-репродуктолога. Тому вона знає про те, що іноді жінкам буває складно завагітніти.

"Це така прекрасна, радісна подія, і водночас непроста. І тому я знаю, як мені пощастило. Я це прекрасно розумію. У мене більше енергії, ніж я думала", – зізналась актриса.

Зараз Наталі Портман проживає в Парижі. Тут вона насолоджується вагітністю та проводить час зі своїми дітьми.

