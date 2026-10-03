Умер экстрасенс и король "телесеансов" 80-х Анатолий Кашпировский

В сети появились новости о смерти известного в прошлом экстрасенса Анатолия Кашпировского. Его имя в свое время было на слуху у всех и вызывало немало споров среди общественности, а также обвинения в шарлатанстве.

О смерти экстрасенса Анатолия Кашпировского, родившегося в Украине, но связавшего свою жизнь с Россией, сообщил российский телеведущий Андрей Малахов. Скандально известный психотерапевт и гипнотизер скончался в возрасте 87 лет.

Хотя представители Кашпировского и его родственники пока не прокомментировали случившееся, российские Telegram-каналы пишут, что психотерапевт скончался утром в собственном доме в Москве. По их данным, около 6:40 у психотерапевта остановилось сердце, а предварительной причиной смерти называют острую сердечную недостаточность.



Анатолий Кашпировский скончался / Фото из инстаграма Кашпировского

Что известно о деятельности Кашпировского

Анатолий Кашпировский родился 11 августа 1939 года в Хмельницкой области. Образование получил в Винницком медицинском институте. Карьеру начал, работая психиатром в Винницкой психиатрической больнице. Впоследствии работал врачом, а также врачом-психотерапевтом сборной СССР по тяжелой атлетике.

В конце 1980-х Кашпировский начал проводить сеансы "гипноза" на советском телевидении, а также издал ряд книг.

Анатолий Кашпировский обрел огромную популярность в конце 1980-х годов благодаря так называемым "сеансам массового целительства" на телевидении. Миллионы зрителей собирались у экранов, чтобы посмотреть его выступления и "зарядить" баночки с водой.

Несмотря на большую популярность в те времена, деятельность гипнотизера регулярно подвергалась жесткой критике со стороны научного и медицинского сообщества. Его обвиняли в шарлатанстве.

В последние годы Кашпировский практически не появлялся на публике.

Ранее стало известно о смерти еще одной скандальной личности – Сергея Соседова, который сделал карьеру в Украине, но с началом полномасштабной войны переехал в Россию и распространял антиукраинские нарративы.