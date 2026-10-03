Про смерть екстрасенса Анатолія Кашпіровського, який народився в Україні, але повʼязав своє життя з Росією, повідомив російський телеведучий Андрій Малахов. Скандально відомий психотерапевт та гіпнотизер пішов з життя у віці 87 років.

Хоча представники Кашпіровського та його родичі на цей час не прокоментували подію, російські Telegram-канали пишуть, що психотерапевт помер вранці, у власному домі в Москві. За їхніми даними, близько 6:40 у психотерапевта зупинилося серце, а попередньою причиною смерті називають гостру серцеву недостатність.



Анатолій Кашпіровський помер / Фото з інстаграму Кашпіровського

Що відомо про діяльність Кашпіровського

Анатолій Кашпіровський народився 11 серпня 1939 року на Хмельниччині. Освіту здобув у Вінницькому медичному інституті. Карʼєру розпочав, працюючи психіатром у Вінницькій психлікарні. Згодом працював лікарем, а також лікарем-психотерапевтом збірної СРСР з важкої атлетики.

Наприкінці 1980-х Кашпіровський почав проводити сеанси "гіпнозу" на радянському телебаченні, також видав низку книг.

Анатолій Кашпіровський здобув шалену популярність наприкінці 1980-х років завдяки так званим "сеансам масового цілительства" на телебаченні. Мільйони глядачів збиралися біля екранів, аби подивитися його виступи та "зарядити" баночки з водою.

Попри велику популярність у ті часи, діяльність гіпнотизера регулярно піддавалася жорсткій критиці з боку наукової та медичної спільноти. Його звинувачували у шарлатанстві.

Останніми роками Кашпіровський практично не з'являвся у публічному просторі.

Раніше стало відомо про смерть ще однієї скандальної постаті – Сергія Сосєдова, який збудував карʼєру в Україні, але з початком повномасштабної війни переїхав до Росії й поширював антиукраїнські наративи.