Про його смерть повідомив російський телеведучий Вадим Такменьов.

Що відомо про Сосєдова та його смерть

Повідомляють, що Сосєдов впав зі сходів. А причиною падіння став тромб, що відірвався. Ще за тиждень до смерті путініст скаржився близьким на погане самопочуття.

До того ж Сосєдов завжди мав проблеми з серцем. Кажуть, що алкоголю він не пив, а тромбоз стався через тривалий переліт до Якутії.

Прихильнику війни в Україні було 58 років.

Нагадаємо, що Сосєдов був колишнім суддею українського "Х-Фактора". Він навіть жив в Україні до початку повномасштабного вторгнення.

Та після 24 лютого 2022 року чоловік раптом "заспівав" по-іншому та почав активно просувати проросійські наративи, стверджуючи, що "українцями керують із США".