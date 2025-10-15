Умер D'Angelo – звезда R&B и обладатель Грэмми: известна причина смерти
- D'Angelo умер 14 октября в Нью-Йорке после длительной борьбы с раком.
- Исполнитель получил Грэмми за "Лучший R&B альбом" в 2001 году и выпустил альбом Black Messiah в 2014 году, который также принес ему награду.
D'Angelo умер вчера, 14 октября. Артисту был 51 год. Известно, что его жизнь унесла тяжелая болезнь.
О смерти исполнителя сообщили родственники, пишет Show24 со ссылкой на The Hollywood Reporter.
Сердце артиста перестало биться в Нью-Йорке. Известно, что некоторое время D'Angelo (также известный как Майкл Юджин Арчер) боролся с тяжелым недугом. Музыканту диагностировали рак, однако близкие люди пока не раскрывают, какой именно.
Звезда нашей семьи приглушила свой свет для нас в этой жизни. После длительной и мужественной борьбы с раком мы с разбитым сердцем сообщаем, что D'Angelo был призван домой, покинув эту жизнь 14 октября,
– говорится в официальном заявлении семьи.
Родственники просят уважать их конфиденциальность в это трудное время.
Как пишет издание Variety, в марте этого года в ДТП погибла Энджи Стоун, бывшая возлюбленная D'Angelo, от которого она родила сына Майкла. Теперь парень остался круглым сиротой.
Что известно о D'Angelo?
- Первая слава к исполнителю пришла в 1994 году с песней U Will Know, а дебютный альбом вышел через год.
- В 2001 году D'Angelo получил Грэмми за "Лучший R&B альбом".
- Затем у артиста была творческая пауза в течение 10 лет. Уже в 2014 году он выпустил следующий альбом Black Messiah, который также принес исполнителю Грэмми.
- D'Angelo никогда не был женат, однако у него осталось трое детей.