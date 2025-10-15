D'Angelo умер вчера, 14 октября. Артисту был 51 год. Известно, что его жизнь унесла тяжелая болезнь.

О смерти исполнителя сообщили родственники, пишет Show24 со ссылкой на The Hollywood Reporter.

К теме Умерла оскароносная актриса Дайан Китон: какими были самые яркие моменты ее карьеры

Сердце артиста перестало биться в Нью-Йорке. Известно, что некоторое время D'Angelo (также известный как Майкл Юджин Арчер) боролся с тяжелым недугом. Музыканту диагностировали рак, однако близкие люди пока не раскрывают, какой именно.

Звезда нашей семьи приглушила свой свет для нас в этой жизни. После длительной и мужественной борьбы с раком мы с разбитым сердцем сообщаем, что D'Angelo был призван домой, покинув эту жизнь 14 октября,

– говорится в официальном заявлении семьи.

Родственники просят уважать их конфиденциальность в это трудное время.

Как пишет издание Variety, в марте этого года в ДТП погибла Энджи Стоун, бывшая возлюбленная D'Angelo, от которого она родила сына Майкла. Теперь парень остался круглым сиротой.

Что известно о D'Angelo?