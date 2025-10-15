D'Angelo помер учора, 14 жовтня. Артисту був 51 рік. Відомо, що його життя забрала важка недуга.

Про смерть виконавця повідомили родичі, пише Show24 з посиланням на The Hollywood Reporter.

Серце артиста перестало битись у Нью-Йорку. Відомо, що певний час D'Angelo (також відомий як Майкл Юджин Арчер) боровся з важкою недугою. Музиканту діагностували рак, однак близькі люди наразі не розкривають, який саме.

Зірка нашої родини приглушила своє світло для нас у цьому житті. Після тривалої та мужньої боротьби з раком ми з розбитим серцем повідомляємо, що D'Angelo був покликаний додому, покинувши це життя 14 жовтня,

– йдеться в офіційній заяві родини.

Родичі просять поважати їхню конфіденційність у цей важкий час.

Як пише видання Variety, у березні цього року у ДТП загинула Енджі Стоун, колишня кохана D'Angelo, від якого вона народила сина Майкла. Тепер хлопець залишився круглим сиротою.

Що відомо про D'Angelo?