Помер D'Angelo – зірка R&B й володар Ґреммі: відома причина смерті
- D'Angelo помер 14 жовтня в Нью-Йорку після тривалої боротьби з раком.
- Виконавець отримав Ґреммі за "Найкращий R&B альбом" у 2001 році та випустив альбом Black Messiah у 2014 році, який також приніс йому нагороду.
D'Angelo помер учора, 14 жовтня. Артисту був 51 рік. Відомо, що його життя забрала важка недуга.
Про смерть виконавця повідомили родичі, пише Show24 з посиланням на The Hollywood Reporter.
Серце артиста перестало битись у Нью-Йорку. Відомо, що певний час D'Angelo (також відомий як Майкл Юджин Арчер) боровся з важкою недугою. Музиканту діагностували рак, однак близькі люди наразі не розкривають, який саме.
Зірка нашої родини приглушила своє світло для нас у цьому житті. Після тривалої та мужньої боротьби з раком ми з розбитим серцем повідомляємо, що D'Angelo був покликаний додому, покинувши це життя 14 жовтня,
– йдеться в офіційній заяві родини.
Родичі просять поважати їхню конфіденційність у цей важкий час.
Як пише видання Variety, у березні цього року у ДТП загинула Енджі Стоун, колишня кохана D'Angelo, від якого вона народила сина Майкла. Тепер хлопець залишився круглим сиротою.
Що відомо про D'Angelo?
- Перша слава до виконавця прийшла у 1994 році з піснею U Will Know, а дебютний альбом вийшов через рік.
- У 2001 році D'Angelo отримав Ґреммі за "Найкращий R&B альбом".
- Потім в артиста була творча пауза упродовж 10 років. Вже у 2014 році він випустив наступний альбом Black Messiah, який також приніс виконавцю Ґреммі.
- D'Angelo ніколи не був одруженим, однак у нього залишилось троє дітей.