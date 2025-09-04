Умер известный итальянский дизайнер Джорджо Армани. Ему был 91 год.
Сообщает Show 24 со ссылкой на издание La Repubblica.
Как пишут итальянские СМИ, Джорджо Армани умер в собственном доме, где восстанавливался после госпитализации, о которой до последнего не говорили публично.
Он отошел так, как всегда мечтал – работая. Хотя уже не мог присутствовать на мужских показах, Армани до последнего следил за репетициями через Facetime: проверял образы и даже упрекал своих сотрудников за то, что они не успели вовремя рассадить гостей, чем задержали начало шоу. Он всегда был именно таким,
– сообщили в итальянской газете La Repubblica.