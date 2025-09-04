Жена актера, певица Домино Кирк, родила ему близнецов, и он впервые их показал в соцсетях. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Пенна Беджли.

Так, звезда сериала "Ты" записал видеообращение к поклонникам, где анонсировал свою новую книгу CRUSHMORE. В ролике он тихо разговаривал и показал крошечные ножки младенцев, которые спали. Как известно, Домино Кирк недавно родила двух сыновей-близнецов.

Что известно о личной жизни Пенна Беджли?