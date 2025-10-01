На 50-м году жизни внезапно отошел в вечность Богдан Богач. Мужчина был один из четырех основателей популярной группы "Пиккардийская терция".

Об этой страшной и печальной новости сообщил коллектив, пишет Show24 со ссылкой на фейсбук.

В заявлении говорится, что мужчина умер внезапно, а в мае этого года ему исполнилось 50 лет.

Внезапно ушел из жизни незаурядный человек, наш добрый и надежный друг, один из четырех основателей "Пиккардийской терции", с которым мы прошли бок о бок в творчестве более 30 лет, обладатель непревзойденного голоса – баса, Богдан Богач,

– написал коллектив.

Богдан Богач / Фото из фейсбука группы

У Богача был уникальный голос, которому аплодировали по всему миру. За свою жизнь певец получил немало наград и отличий. Богдан Богач – заслуженный артист Украины и лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

В группе "Пиккардийская терция" мужчина был с момента основания – 1992 год, и до недавнего времени. По состоянию здоровья в 2024 году покинул коллектив, однако более 30 лет жизни отдал пению и выступлениям.