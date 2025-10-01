На 50-му році життя раптово відійшов у вічність Богдан Богач. Чоловік був один із чотирьох засновників популярного гурту "Піккардійська терція".

Про цю страшну та сумну новину повідомив колектив, пише Show24 з посиланням на фейсбук.

У заяві йдеться, що чоловік помер раптово, а у травні цього року йому виповнилось 50 років.

Раптово пішов з життя непересічний чоловік, наш добрий і надійний друг, один із чотирьох засновників "Піккардійської терції", з яким ми пройшли пліч-о-пліч у творчості понад 30 років, володар неперевершеного голосу – басу, Богдан Богач,

– написав колектив.