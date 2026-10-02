13-летняя дочь актера Чада Лоу из сериала "Милые обманщицы" покончила с собой: подробности трагедии

Голливудский актер Чад Лоу, известный по сериалу "Милые обманщицы", и его семья переживают страшную утрату. Стала известна причина смерти его 13-летней дочери Фионы, которая ушла из жизни в конце сентября.

Согласно официальному отчету судебно-медицинского эксперта, 13-летняя девочка покончила с собой, находясь в больнице. Об этом сообщило издание Page Six.

Семья актера и его жены Ким Пейнтер подтвердила трагедию в официальном заявлении. Родители рассказали, что Фиона была умной, творческой и очень любила танцевать. Смерть девочки стала сокрушительным ударом для всей семьи, особенно для ее двух сестер – 17-летней Мэйбел и 10-летней Никси.

Она была светом нашей жизни. Ее смерть стала сокрушительным ударом для всей нашей семьи; мы просим о молитвах и уважении к нашей частной жизни в это время,

– обратились к общественности родные.

Чад Лоу с семьей / фото из инстаграма

В конце своего обращения семья актера подчеркнула важность психического здоровья и оставила контакты горячей линии помощи в кризисных ситуациях и по предотвращению самоубийств.

Дедушка девочки, Чарльз "Чак" Лоу, также почтил ее память в соцсетях. Он опубликовал фотографию внучки в бассейне с трогательной подписью: "Покойся с миром, дорогая Фиона".

Фиона / фото из инстаграма

Отмечается, что Фиона была очень популярной ученицей и имела много друзей. Руководство школы, где она училась, сообщило родителям о трагедии и организовало работу консультантов для оказания психологической поддержки ученикам и сотрудникам заведения.