Згідно з офіційним звітом судово-медичного експерта, 13-річна дівчинка наклала на себе руки, перебуваючи в лікарні. Про це повідомило видання Page Six.

Родина актора та його дружини Кім Пейнтер підтвердила трагедію в офіційній заяві. Батьки розповіли, що Фіона була розумною, творчою та дуже любила танцювати. Смерть дівчинки стала нищівним ударом для всієї родини, зокрема для її двох сестер – 17-річної Мейбел та 10-річної Ніксі.

Вона була світлом нашого життя. Її смерть стала нищівним ударом для всієї нашої сім’ї; ми просимо про молитви та повагу до нашого приватного життя в цей час,

– звернулися до громадськості рідні.

Чад Лоу з родиною / фото з інстаграму

Наприкінці свого звернення родина актора наголосила на важливості ментального здоров'я та залишила контакти гарячої лінії допомоги в кризових ситуаціях і запобігання самогубствам.

Дідусь дівчинки, Чарльз "Чак" Лоу, також вшанував її пам'ять у соцмережах. Він опублікував фотографію онуки в басейні зі щемливим підписом: "Спочивай з миром, люба Фіоно".

Фіона / фото з інстаграму

Зазначається, що Фіона була дуже популярною ученицею та мала багато друзів. Керівництво школи, де вона навчалася, повідомило батьків про трагедію та організувало роботу консультантів для надання психологічної підтримки учням і співробітникам закладу.



