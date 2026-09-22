Умерла в 36 лет: стала известна официальная причина смерти Хейден Панеттьери

Звезда сериалов "Герои" и "Нэшвилл", бывшая невеста и мать единственной дочери украинского боксера Владимира Кличко Гейден Панеттьери скончалась 16 августа в возрасте 36 лет.

Стала известна официальная причина ее смерти. Об этом во вторник сообщило Управление коронера округа Гринвилл в Южной Каролине, как пишет CNN.

Хейден Панеттьери скончалась в результате токсического воздействия фентанила и других веществ. Ее смерть признали несчастным случаем.

Ранее источник, знакомый с ходом расследования, заявлял, что в Лос-Анджелесе у Хейден Панеттьери был поставщик, у которого она нелегально приобретала рецептурные препараты, в частности оксикодон – сильное обезболивающее. Одна из таблеток, которую актриса приняла, могла содержать фентанил. А именно токсическое действие фентанила и других веществ впоследствии названо причиной ее смерти.

Актрису обнаружили в квартире в Гринвилле 16 августа после того, как она прилетела в Южную Каролину из Лос-Анджелеса. Медики, прибывшие по вызову, застали 36-летнюю Панеттьери с остановкой сердца. Они пытались ее реанимировать, но спасти актрису не удалось.

Добавим, что Хейден не дожила до своего дня рождения всего несколько дней. 21 августа ей должно было исполниться 37 лет.

Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) в Лос-Анджелесе продолжает выяснять, как именно Панеттьери получила препарат с фентанилом. Ее бойфренд Брайан Хикерсон, который находился в той же квартире, где скончалась актриса, уже пообщался с федеральными правоохранителями США.